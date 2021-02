Vieze kasteelgracht in Deurne blijft voorlopig vies. Niemand wil de bagger hebben, met dank aan N-EtFOSAA

Het is allemaal leuk en aardig, die plannen voor een nieuw park met wandelroute in Deurne. Maar in plaats van geld steken in iets nieuws kan de gemeente beter het kasteelpark opknappen, vindt Deurnenaar Jan Bennenbroek. Te beginnen met die vieze gracht. Dat laatste is voorlopig onmogelijk, aldus de gemeente. Ze kunnen het slib nergens kwijt.

De gracht rond het kasteel van Deurne is vies, maar daar kan de komende tijd niks aan gedaan worden. Er is geld vrijgemaakt om de boel uit te baggeren, de aannemer was al ingehuurd, maar de gemeente kan het slib niet kwijt. De stof die het baggeren in de weg staat is in N-EtFOSAA, oftewel N-ethylperfluoroctaan-sulfonamidoazijnzuur. De te hoge concentratie in het baggerslib maakt dat niemand het in wil nemen omdat de PFAS-regels dat niet toestaan, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Lucht gekregen van plannen

De vieze gracht is een van de kritische punten die Deurnenaar Jan Bennenbroek opwerpt in een brief naar alle raadsleden. Bennenbroek schreef de brief nadat hij lucht had gekregen van plannen voor ‘Het Tuinpad van mijn vader’: een nieuw park en wandelroute die de wijk Koolhof zal gaan verbinden met het centrum. Volgens de Deurnenaar passen de plannen ‘niet op de plaats die door de initiatiefnemer is bedacht’. Op het grasveld bij de oude Fatimaschool kan beter nieuwbouw komen. ,,Net als de VVD eerder al voorstelde.”

,,Afgezien van de kosten die dit plan met zich meebrengt en of nut en noodzaak hiervoor wel aanwezig zijn, rijst ook de vraag of niet voorbij wordt gegaan aan het gegeven dat we al een heel mooi park rond de kasteeltuin hebben, wat op dit moment danig in verval is geraakt.” Die omgeving is wat hem betreft uniek voor Deurne en ook van historische waarde.

‘Verontreiniging is chemisch afval’

Dat het park in zijn ogen slecht wordt onderhouden is hem dan ook een doorn in het oog. ,, Met name het opschonen en uitdiepen van de gracht rond het dierenpark is bittere noodzaak. De gracht is dusdanig vervuild aldus medewerkers van de plantsoenendienst, dat de verontreiniging als chemisch afval moet worden aangemerkt en als zodanig moet worden afgevoerd hetgeen (te) hoge kosten met zich meebrengt om tot uitvoering te komen.”

Dit laatste blijkt volgens de gemeente niet het geval te zijn. De concentratie van N-ethylperfluoroctaan-sulfonamidoazijnzuur in het slib is 1,7 milligram per kilo en de norm is 0,8. ,,En daar is geen afzet locatie voor. We zitten dus vast met die bagger vanwege de aangescherpte PFAS -normen. Anders was het in 2018 al uitgebaggerd.” Voorlopig blijft het slib zitten. Dit kan volgens de gemeente geen kwaad. ,,Daarnaast hebben we wel degelijk aan onderhoud gedaan. Zo zijn de wadi’s en het riet opgeschoond en is blad van de gracht weggehaald. Dat was geen fraai gezicht en gaf geurhinder.”