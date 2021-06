Vijf films uit liefde voor Deurnese historie

DEURNE - Beeldend vertellen, dat doet Frans van de Pas uit Ysselsteyn in zijn voorstellingen, vaak in de rol van een historisch figuur. Oud-collega Henk Goorts uit Deurne maakt al jaren filmopnames, bijvoorbeeld van de Royal Music Night. Samen zijn ze nu hun eerste, grote project aangegaan: vijf korte films over de Deurnese geschiedenis.

Deurne 1300 jaar is hét moment volgens Goorts om een film te maken over de plaatselijke historie. „Ik liep al eerder met het idee rond, maar ik zocht iemand met bedrevenheid in regisseren en script schrijven. Frans is geknipt hiervoor, ook vanwege zijn affiniteit met geschiedenis.” De twee kennen elkaar van de Deurnese basisschool D’n Bogerd, waar Goorts nog steeds lesgeeft.

Van de Pas: „Ik weet uit ervaring dat het interesseren van kinderen voor cultuur later zorgt voor betrokken personen in de samenleving. Met deze films willen we de Deurnese jeugd in aanraking laten komen met de plaatselijke geschiedenis.” Maar de makers mikken niet alleen op jongeren. Het is de bedoeling dat de films een breed publiek aanspreken. Dat is een van de redenen waarom Stichting Vriendenkring Ons Deurne en de gemeente Deurne het project financieel ondersteunen.

Roversbende

Omdat er volgens de initiatiefnemers zoveel interessante Deurnese geschiedeniszaken zijn, kozen ze voor meerdere korte films in plaats van één lange. Samen met de Heemkundekring kwamen ze tot vijf onderwerpen: de roversbende van 1743, de Groen Water affaire, Peer en Jules de Corte, het Leegveld en bevallen op het platteland.

„We noemen het docudrama’s”, licht Van de Pas toe. „De verhalen zijn waargebeurd, maar we hebben zelf invulling gegeven aan de dialogen en handelingen.” De oud-docent schreef het script. Zijn collega-filmmaker dacht mee over hoe het er op beeld uit zou zien. Af en toe raadpleegden ze de Heemkundekring om ‘zoveel mogelijk historisch verantwoord’ te werk te gaan.

Flesje groen water

De twee roemen de hulp die ze van allerlei kanten kregen. Goorts: „Toen we bezig waren met de voorbereidingen voor de film over het groene water - in 1981 kwam plots groen water uit de kraan van Deurnese huishoudens - kregen we krantenartikelen en zelfs nog een flesje groen water. Een anonieme gever heeft bijgedragen aan de kosten voor het verkrijgen van de originele journaalbeelden uit die tijd.”

Aan acteurs was geen gebrek. De toneelspelers van de Deurnese verenigingen De Klotlanders en De Peelcomedianten zetten zich graag, belangeloos, in. Ook enkele cultuurliefhebbers, zoals VVV-gids Jan van Lierop, zijn straks op film te zien. Bekende Deurnenaren spelen niet mee. Wel heeft Van de Pas een rol. „En ik moet mezelf nog een cameo geven”, zegt Goorts lachend.

Nacht van het Witte Doek

Daar heeft hij nog een paar maanden de tijd voor, want op 27 augustus, tijdens de Nacht van het Witte Doek, gaan de films in première. Het wordt de opening van het filmfestival op het plein bij het Groot Kasteel van Deurne. Geen toevallig gekozen locatie: het kasteel en het aangrenzende Dinghuis spelen een prominente rol in de film over de roversbende.