Vijf gewonden bij ongeluk met meerdere auto's in Beek en Donk, hulpdiensten rukken massaal uit

Pand kleding­bank Gemert kleiner, maar plannen zijn groots

22 mei GEMERT - De Stichting Kledingbank Gemert Bakel eo is verhuisd van het pand aan de Industrieweg naar een nieuwe locatie aan de Molenrand 9 in Gemert. Daar was voorheen Baby & Trends gevestigd. De Kledingbank is een samenwerking aangegaan met de Stichting Leergeld Gemert-Bakel eo onder de naam Locals4locals.