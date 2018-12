Vijf mille bij Glazen Kooi Someren

SOMEREN - Iets meer dan vijfduizend euro heeft de derde editie van De Glazen Kooi op het Wilhelminaplein in Someren opgeleverd. De opbrengst komt geheel ten bate van goede doelen van en voor mensen in de gemeente Someren.

Na 43 uur mochten ze eindelijk De Glazen Kooi verlaten, afgelopen vrijdag werden de DJ's Siard van de Heuvel en Koen Wijnen 'opgesloten' door wethouders Guido Schoolmeesters en Louis Swinkels. ,,Het was een groot feest" geeft Koen Wijnen aan nadat het bedrag bekendgemaakt is. ,,Het hoogtepunt vond ik toch wel de nacht van zaterdag op zondag, de sfeer op het plein was geweldig" zo besluit hij.

Goed doel

Zijn compaan Siard van de Heuvel beaamt hij en voegt toe dat de tijd bijna letterlijk voorbij vloog. Met het opgehaalde bedrag zijn beiden ook zeer tevreden ,,We kunnen bijna alle wensen in vervulling laten gaan er daar draait het om" aldus Van de Heuvel. Anders dan andere jaren was er dit jaar gekozen voor een breder goed doel. In de vorige twee edities werd gekozen voor Sonnehove en het Jeuugdcommite Someren.

John den Dekker, een van de vijf bestuursleden van Stichting De Glazen Kooi, blikt tevreden terug op de derde editie ,,We hebben ruim honderd wensen binnen gekregen en de hele tijd hebben er mensen op het plein gestaan dus het evenement leeft enorm in Someren" geeft hij aan. ,,Wat mij heel erg opvalt is dat mensen niets voor zichzelf wensen maar juist voor een ander iets insturen" aldus Den Dekker. Een van die personen was de 23-jarige Fleur Bisschops, ze wenste voor haar moeder een heel bijzondere tatoeage: ,,mijn moeder heeft eigenlijks niets tastbaars meer van haar eigen moeder en daar baalt ze van." Toen moeder Marleen enkele maanden geleden een handgeschreven briefje vond met daarop Marleentje zag ze dat dit het handschrift van haar moeder was en begon ze na te denken wat ze hiermee kon doen. Het idee om een tatoeage te zetten speelde al langer door haar hoofd maar ze durfde niet. ,,Toen ik hoorde van deze actie heb ik de wens ingediend en vrijdagmiddag kregen we te horen dat de tatoeage live in De Glazen Kooi gezet zou worden" zo besluit Fleur.