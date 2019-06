Vijfhonderdste rit AutoMaatje Asten-Someren

De familie Wals zit in Neerkant nog altijd diep in het hart

0:15 NEERKANT - Donderdag ging in Neerkant de documentaire ‘Overleven na de ramp’ in première. De familie van het omgekomen gezin Wals-Martens uit Neerkant vertelt hierin voor het eerst hun verhaal. Na afloop maakten tranen en een minutenlange stilte in het publiek plaats voor gesprekken over die intense periode in het dorp, nu vijf jaar terug.