Vijftig vrouwen nemen in Heusden afscheid van DAS

Extra optocht na carnaval in Someren-Eind

10:41 SOMEREN-EIND - Een paar carnavalsliefhebbers uit Someren-Eind die al jaren actief zijn bij het carnavalsfeest in het dorp gaan twee weken na carnaval een extra optocht houden. Het idee is ontstaan door een opmerking van één van hen. ‘Er worden zoveel mooie carnavalswagens gebouwd in de regio, maar ze zijn maar op één plek tegelijk te bewonderen.’ ,,Die opmerking is de basis van het idee geworden om al die prachtige topwagens op één middag in Someren-Eind te laten bewonderen”, zegt Peter van de Voort, voorzitter van Stichting Karvanstal. ,,Wij halen de kar nog een keer van stal.”