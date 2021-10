Vijftigjarig jubileum zangvereniging: ‘Together is meer dan een koor’

DEURNE - Eind december is het vijftig jaar geleden dat de Walsbergse Zangvereniging werd opgericht. Het koor lijkt de afgelopen jaren een soort verjongingskuur te hebben ondergaan. Een van de resultaten is een meer eigentijdse naam, Together. Samen verheugen de leden zich op het komende jubileumjaar.

Ze staan allemaal in de startblokken, vertelt voorzitter Lia van der Star-Knippenberg. „Dat is het mooie aan onze vereniging. Onze leden zijn zo betrokken dat ze allemaal activiteiten mee organiseren. We hebben overal werkgroepen voor, zoals voor het feest en het uitje.”

Programma

Diny Gijsbers, lid van de jubileumcommissie, weet precies wat er het komende jaar op het programma staat. „We starten met een receptie op 29 december. Dat is de dag waarop ons koor vijftig jaar geleden is opgericht. De exacte invulling weten we nog niet, maar er zal in ieder geval een stuk historie en entertainment bij zitten.”

Voor die historie kan het koor putten uit een uitgebreid archief dat is opgezet door lid van het eerste uur, Frits van Montfort. Hij was 39 toen hij zich bij de Walsbergse Zangvereniging aansloot. „Sindsdien heb ik alles bewaard en vastgelegd, zoals krantenknipsels, bladmuziek en datums wanneer we hebben opgetreden.” Samen met anderen draagt van Montfort zorg voor de digitalisering hiervan. „Veel staat op papier, maar inmiddels hebben we al 2.300 scans gemaakt.”

Quote We doen meer samen dan alleen zingen Frits van Montfort

Het erelid heeft goeie herinneringen aan onder andere de ontspanningsdag, zoals het jaarlijkse uitje heet. Ook is er ieder jaar een feestavond en rond de jaarwisseling een gezamenlijke afsluiting. „We zijn een hechte club”, vertelt Gijsbers. „We doen meer samen dan alleen zingen.”

Nieuwe leden

Wellicht trekt dit sociale karakter nieuwe leden aan. Vooral de afgelopen tien jaar is de aanwas behoorlijk. „We zitten nu op een top qua ledenaantal”, zegt de voorzitter. „We hebben 64 actieve zangers en nog enkele ‘slapende’ leden. De jongste is rond de 50, de oudste is 88.” De deelnemers komen allang niet meer alleen uit de Walsberg en Deurne. Bijvoorbeeld ook Astenaren en Elsendorpers weten de weg naar het Gerardushuis, de thuisbasis van Together, te vinden.

Nieuwe zangers komen niet zomaar aanwaaien, vertelt de voorzitter. „We hebben een ledenwerfcommissie die hiermee bezig is. Want het gaat wel goed, maar het kan altijd beter. Met jongere mensen in de geledingen, kunnen we onze toekomst veilig stellen.”

Quote De naam geeft ons een modernere uitstra­ling Diny Gijsbers

Het is een van de redenen waarom in 2019 de naam van de zangvereniging is veranderd in Together. Gijsbers: „Deze naam geeft ons een modernere uitstraling. We hopen hiermee een breder publiek te trekken.” Ook het repertoire is aangepast. Dat begon toen de huidige dirigent Mario Geurtjens aantrad. „Samen met hem zijn we gaan werken aan een toegankelijker repertoire. Nu zingen we bijvoorbeeld ook musical-liedjes en popsongs.”

Financiën

Ook financieel gezien staat het koor er goed voor. Dat is mede te danken aan het grote aantal donateurs en sponsoren. De teller staat op ruim honderd. In ruil voor een geldelijke bijdrage krijgen zij bijvoorbeeld voorrang bij de kaartverkoop van concerten. „Vroeger gingen we langs de deuren”, verhaalt van Montfort. „Dat doen we allang niet meer, maar die oude donateurs zijn ons wel trouw gebleven.”

Eind april geeft Together een jubileumconcert. Op de website togetherwz.com komen de exacte data en kaartverkoop.