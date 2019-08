Vijftigste zomerkamp KansPlus Asten-Someren-Deurne: een week gezelligheid

,,Mag ik iets vragen? Hoe oud ben je?". Jolinda spreekt de ene na de andere voorbijganger in het centrum van Eersel aan op zoek naar iemand die vijftig jaar oud is. Het op de foto gaan met een vijftigjarige is een opdracht in de vossenjacht die dit jaar helemaal in het teken staat van het vijftigjarige jubileum van het zomerkamp van KansPlus. Zo moeten de deelnemers bijvoorbeeld ook op zoek naar het getal vijftig.