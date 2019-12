Villa Ananas: een ‘buurtfeest xxl’ georganiseerd door het grote Wish Outdoor in Beek en Donk

Weer net niet voor Wattimena: ‘Hopelijk valt het volgend jaar wél mijn kant op’

14 december Jermaine Wattimena begon als de op één na best geplaatste Nederlander aan het WK darts, maar is na één partij alweer klaar. Toch had dat volgens de nummer 18 van de wereld tegen Luke Humphries niet gehoeven. ,,Ik liet de kansen zelf liggen.”