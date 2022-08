Vinden we een dak boven ons hoofd, of slapen we straks onder de Brooklyn Bridge?

Als kind heeft iedereen het, denk ik, wel eens gedaan; een kalender gemaakt om af te tellen voor wat voor gebeurtenis dan ook; verjaardag, geboorte van broertje of zusje, vakantie. Het was in ieder geval iets waar je zin in had. Ik heb nu ook zo’n kalender, maar dan eentje op mijn telefoon die aftelt naar ons New York-avontuur. Nog maar zestien nachtjes slapen voor we in het vliegtuig stappen.