Viscomplex Het Blank Water in Someren-Eind gesloten

Stations­park Deurne in Britse top drie

17:11 DEURNE - De Coöperatie Stationspark Deurne heeft Brits eremetaal te pakken in de uitverkiezingen voor de Community Rail Awards. Ze was met 27 andere (Britse) initiatieven genomineerd in de categorie 'Het is jouw station'. Deze week werd bekend dat het Deurnese initiatief bij de laatste drie zit.