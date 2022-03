Vitaalste idee: Laarbeek is een triatlon rijker

Op 2 oktober staat de 50/50 challenge op het programma in Beek en Donk. De wedstrijd wordt in teams van twee personen betwist.

Deelnemers trekken baantjes in zwembad Ezzy's, vervolgens storten zij zich op het onderdeel rollen. Dit kan bestaan uit fietsen op hometrainers in het naastgelegen lifestyle center, maar ook mogen de sportievelingen op de openbare weg fietsen, skeeleren, rolskiën of steppen. Het traditionele slot is het onderdeel lopen. Deelnemers hebben de keus tussen hardlopen, wandelen en nordic walken op een parcours in de omgeving van het zwembad. Op elke discipline kunnen de deelnemende koppels kiezen uit vier afstanden. Minder valide deelnemers mogen hun persoonlijke challenge samenstellen.