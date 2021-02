Vleeschmeester in Gemert is failliet

Vaccin? Niet schudden voor gebruik; vaccinkoe­rier Elsendorp hamert op belang specialis­tisch vervoer

7:20 ELSENDORP - Het vervoeren van vaccins is een delicate kwestie. Zeker in Nederland waar coronavaccins vaak ontdooid op transport gaan. Extra reden om transporteurs die geen kaas hebben gegeten van het vervoeren van medische pakketten te weren. Vaccinvervoerder MKG Koeriers in Elsendorp juicht aanscherping van de regels toe.