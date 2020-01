Vlierden maakt zich op voor eeuwfeest Fanfare Wilhelmina

De fanfare in Vlierden heeft een druk jaar voor de boeg met de viering van het 100-jarige bestaan. Hoogtepunten zijn een theatershow, een muziekfestival en een zangwedstrijd.

De muzikanten zijn met regelmaat te zien en te horen in de straten van Vlierden en in gemeenschapshuis Het Huis. Tijdens de opening van de kermis en de intocht van Sinterklaas zijn ze er steevast. Elk jaar luistert Fanfare Wilhelmina ook het bezoek aan de levende kerststal in de kiosk muzikaal op. ,,Dat doen we ook al zeker 25 jaar”, vertelt voorzitter Rob van den Heuvel die bij de fanfare tevens saxofoon speelt.

Wilhelmina is eigenaar van de kiosk. Van den Heuvel is er trots op dat Vlierden als één van de weinige dorpen in de regio nog een kiosk heeft. Het had overigens niet veel gescheeld of het gebouwtje was twee jaar geleden in vlammen opgegaan door vuurwerk. ,,Als het was afgebrand hadden we het niet meer opgebouwd, denk ik. Dat was niet haalbaar geweest”, vertelt hij. ,,Nu kon het nog worden opgeknapt.”

Vergrijzen

Het groot orkest telt 38 muzikanten en staat onder leiding van dirigent Mari van Gils. De Vlierdenaren komen officieel uit in de hoogste afdeling, maar zijn al een aantal jaren niet op concours zijn geweest. Volgens Van Gils is het niveau de laatste jaren iets minder geworden: ,,De aanwas van jonge muzikanten blijft achter, waardoor we wat vergrijzen. We proberen het huidige niveau vast te houden door concerten te organiseren met uitdagend repertoire.”

De terugloop van jeugdleden is ook voor Van den Heuvel een punt van zorg. Daarom is de fanfare in samenwerking met Stichting Leef en de basisscholen in Vlierden en Sint Jozefparochie onlangs een project gestart: De Muziekklub. Hierin kunnen kinderen kosteloos kennismaken met een blaas- of slagwerkinstrument van de fanfare. Het project wordt afgesloten met een heus optreden. Van den Heuvel: ,,Hiermee hopen we de drempel om lid te worden van onze vereniging te verlagen.”

In de kijker spelen

Het jubileumjaar biedt voor de fanfare in elk geval ook volop gelegenheid om zich in Vlierden in de kijker te spelen. De reeks jubileumactiviteiten begint zaterdagavond met een licht concert in Het Huis, de thuisbasis van de fanfare. Gastzangeres is de Eindhovense Femke Schmitz. Aansluitend is er een receptie.

Begin april staat een theatershow op het programma. Van den Heuvel: ,,Dat wordt opgepakt door de drumband, een onderdeel van de fanfare. Ook oud-leden doen mee. Dat wordt echt een bijzondere avondvullende voorstelling.”

Tweede highlight is het muziekfestival dat de fanfare tijdens de Vlierdense kermis houdt. Volgens Van den Heuvel moet dat evenement eenzelfde sfeer krijgen als een taptoe.

Het jubileumjaar wordt afgesloten met een wedstrijd: Beste zangers van Vlierden. ,,Daarbij gaat het om onbekend talent. Zowel groepen, verenigingen als individuelen mogen meedoen.” Deze wedstrijd staat op 31 oktober op het programma.