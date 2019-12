Vlierdens muziektalent laat Deurnese kerk swingen

Ze maakten voor het eerst samen muziek in de kerk van hun dorp Vlierden, Martien Maas (56) en Sander Teepen (38). Maas begeleidde op zijn piano de toen achtjarige Teepen, die nog maar net begonnen was met hobo spelen. Dertig jaar later staan ze weer samen in een kerk, dit keer in de Deurnese St. Willibrorduskerk. Maas beklimt dan het podium om als solopianist Rhapsody in Blue van George Gershwin uit te voeren. Aan Teepen de eer om als gastdirigent alle musici de goede kant op te leiden. Hij maakt inmiddels een bliksemcarrière als dirigent in binnen- en buitenland en werkt op dit moment met orkesten als het Radio Filharmonisch Orkest en philharmonie zuidnederland.

Vinger-brekers

De bijzondere samenwerking is het laatste optreden in de reeks van de Concertcyclus van de St-Willibrorduskerk van dit jaar (zie kader). De Fanfare Bereden Wapens van de Koninklijke Landmacht geeft het concert cadeau aan de gemeente Deurne, die er de 75e verjaardag van de bevrijding mee afsluit.

De twee Vlierdense musici staan een week van tevoren al te stuiteren bij de gedachte aan het concert. In het huis van Martien Maas worden meteen bij binnenkomst van Teepen al passages doorgenomen die Maas als solist zal gaan spelen.

Rhapsody in Blue is niet bepaald een stuk dat je ‘even’ tussen neus en lippen door weg speelt. ,,Er zijn nog wel wat dingen die we af moeten spreken. Stiltemomenten, dat soort zaken”, zegt Maas met een lach op zijn gezicht.

Hij heeft het bekende werk van Gershwin al veel vaker uitgevoerd, maar dat was al weer een aantal jaar geleden. ,,De afgelopen tijd heb ik het dus wat vaker doorgenomen. Er zitten wel wat vinger-brekers in, ja.”

Passie en swing

Het concert begint vrijdag met een klassiek programma en zal daarna steeds breder uitwaaieren, met bijvoorbeeld werken in de swing-stijl. Teepen: ,,Het is een feestelijk en toegankelijk programma. Dit orkest kan spectaculair mooi spelen. Met veel passie en swing.”

Voor het zo ver is moeten de twee mannen nog wat noten doornemen. Heel veel woorden zullen ze er niet voor nodig hebben. Maas en Teepen kennen elkaar muzikaal door en door, vooral met dank aan de Koninklijke Harmonie Deurne, waar Maas dirigeert en Teepen nog altijd lid is als hoboïst. ,,Sander doet altijd mee als hij kan.” Teepen knikt. ,,Hier liggen mijn roots. Ook al woon ik in Den Bosch, hier blijft het ook thuiskomen.”

Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Berkers, Stationsstraat 42 te Deurne en op de dag van de uitvoering, 20 december, tussen 19:30 en 20:00 uur in de kerk. De kosten zijn 2,00, inclusief pauze-drankje.