Vlierdense actie voor ernstig zieke Bianca loopt ‘boven verwachting’

Het doel was om tachtigduizend euro op te halen voor een medische behandeling. De 45-jarige Bianca lijdt aan MS, een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. Ze is hier uitbehandeld en haar laatste hoop is een kostbare therapie in Rusland.

,,Het bedrag is nog niet helemaal bij elkaar, maar wel bijna. Het is geweldig hoe snel het is gegaan. We zijn enorm dankbaar”, vertelt Yvonne Leesberg, een van de kartrekkers. In totaal werden er sinds half november zo'n twintig acties voor Bianca op poten gezet. ,,De meeste uit Vlierden, maar er hebben ook bedrijven en mensen geld gedoneerd die niet hier vandaan komen. Het is echt schitterend.” De finale dag is aanstaande zondag in 't Huis. Dan wordt ook het totaalbedrag bekend gemaakt.

Bianca vliegt 27 januari naar Rusland. De afspraak met het ziekenhuis is op 29 januari. Als er geen actie voor haar was gehouden had ze het hele bedrag moeten lenen. ,,Ze heeft geen keus, dit is haar laatste redmiddel. Daarom is het zo hartverwarmend dat mensen zo veel voor haar doen.”