Vlinders en kruiden mixen prima in Gemert

,,Ik zag het bord met ‘te koop’ langs de weg staan en kreeg meteen het gevoel van daar moet ik iets mee”, zegt Pieter Schoone. Samen met Chris van de Elsen is hij de eigenaar van het perceel aan de Broekstraat waar voorheen een hovenier was gevestigd. ,,Chris was op zoek naar een oplossing voor de huisvesting van de vlindertuin en hij is ook betrokken bij de Kruidentuin. Dus die combi was snel gemaakt. Wij kennen elkaar al jaren en weten dat we goed kunnen samenwerken."