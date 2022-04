Vlooienmarkt Deurne viert haar vijftigjarig bestaan

DEURNE - Het begon als een eenmalige actie om geld in te zamelen voor een pater die op missie ging. Vijftig jaar later heeft de Stichting Vlooienmarkt Deurne (SVD) honderden maatschappelijke projecten financieel geholpen.

Voorzitter Pater Jan van As (80) weet nog als de dag van gisteren hoe de markt ontstond. Hij werkte destijds als groepsleider bij het Sint-Willibrord internaat, onderdeel van het Missiehuis aan de Vlierdenseweg. „Een collega-pater ging op missie naar Timor en hiervoor wilden we geld inzamelen. Het was een idee van de leerlingen om spullen die ze niet meer gebruikten te verkopen. Al gauw deden ook de ouders en collega’s mee. Wat niet verkocht werd, sloegen we op. Een jaar later hielden we weer een vlooienmarkt.”

De markt groeide uit van een jaarlijks naar een wekelijks evenement, iedere zaterdag van twee tot vier uur ’s middags. Hiervoor waren wel meer vrijwilligers nodig. Een samenwerking met wandelvereniging Sint-Willibrord was snel beklonken, vertelt Maria van de Leensel. „Wij hielden eens per jaar een eigen vlooienmarkt, maar ik hielp ook altijd mee bij die van het Missiehuis. Andere vrijwilligers van de vereniging hebben zich toen ook aangemeld.”

Sindsdien - dat was in 1987 - sorteert ze spullen en zit ze achter de kassa. Jan van As deed en doet ‘van alles’. Hij regelt het als er grotere goederen opgehaald moeten worden en gaat soms zelf nog mee. Hij controleert wat er binnenkomt en kijkt of het nog verkoopbaar is.

Wat hij een van de leukste bezigheden vindt, is dingen ontmantelen. „Ik noem het ‘slopen’. Dan haal ik bijvoorbeeld een computer uit elkaar. Wat bruikbaar is, gaat naar de markt. Andere onderdelen, zoals metaal, naar de recycling. Oud ijzer levert ook weer geld op.”

Het is een van de doelen van de SVD om bij te dragen aan het verminderen van de afvalstroom. Op de eerste plaats staat nog steeds het financieren van projecten in ontwikkelingslanden. Dat gaat bijvoorbeeld om scholing en gezondheidszorg.

In de loop der jaren zijn er ook Nederlandse, en specifiek Deurnese, projecten bij gekomen. „In totaal heeft de stichting voor ruim 500.000 euro steun gegeven aan honderden projecten. De bedragen variëren van 150 euro tot 1.800 euro per project”, vertelt secretaris Frans Wilms.

Jan van As staat in Deurne en omstreken bekend als ‘De pater van de rommelmarkt’. Die bekendheid zorgt ervoor dat mensen de stichting goed weten te vinden, bijvoorbeeld als er een huis leeg gehaald moet worden. Ook is er nooit een gebrek aan vrijwilligers geweest. Toen de markt verhuisde van het Missiehuis naar de Brouwhuisweg zijn bijna alle vijftig mensen meegegaan.

Koninklijke onderscheiding

„Dat heeft mij altijd verwonderd, de loyaliteit van onze vrijwilligers”, zegt Van As. Voor zijn eigen inzet kreeg de pater vrijdag een koninklijke onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Niet alleen zijn activiteiten voor de SVD waren daar de aanleiding voor.

Jan van As heeft ook veel gedaan voor de Sinti- en Roma-gemeenschap in Nederland. Als pastoor van Asten deed hij honderden huisbezoeken per jaar, ook bij niet-kerkgangers. Zijn betrokkenheid bij het welzijn van mensen leidde tot het ontvangen van een lintje.