Vluchtend gezin uit Oekraïne overnachtte in Venray en is inmiddels weer op weg naar Engeland

Na bijna een halve eeuw sluit boekhandel Berkers in Deurne de deuren: ‘Het is mooi geweest’

Deurne raakt haar enige boekwinkel kwijt. Na 46 jaar zetten Geert (74) en Marij Berkers (73) een punt achter het familiebedrijf. Het is goed geweest en nu is het tijd voor hun pensioen. ,,We zullen het heel erg missen, vooral onze trouwe klanten.”

25 februari