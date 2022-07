Vocal Surprise zingt al 25 jaar: ‘Je hoeft geen solist te zijn in een koor’

,,Mijn dochter zat bij een jongerenkoor dat vanwege te weinig leden ook moeders probeerde te ronselen om lid te worden”, begint Mariëtte Hoefnagels. Ze had een leuke klik met de dirigent en sloot zich bij haar dochter aan, tot het na verloop van tijd welletjes was en ze zelf een koor wilde voortzetten. ,,Toen ben ik als een gek vriendinnen gaan bellen.”

Quote Ik kan niet zingen maar ik kan wel meezingen. Margriet Thijs, Vocal Surprise

Al snel waren er 25 vrouwen die het wel zagen zitten om eens in de week met elkaar te zingen en zo nu en dan een voorstelling wilden geven. ,,Na ons eerste concert begon het te lopen. We hadden 75 leden en dertien mensen op de wachtlijst”, zegt Lisette Waals. ,,Dat hadden we niet verwacht.”

Liefdesliedje

Tijdens de repetities hangt dirigente Lia van Veghel altijd een briefje op met de nummers die ze oefenen. Dit maal staan daar The Wellerman en Can't Help Falling In Love op. Van Veghel neemt plaats achter het keyboard, zodat ze overzicht heeft over de pakweg veertig vrouwen die voor haar staan. Ze haalt adem en zet de klanken van Elvis’ bekendste liefdesliedje in. De zangeressen volgen haar aanwijzingen en beginnen.

Zo halverwege het nummer gaat het even mis. ,,Stop, stop. Jullie zijn hier nog stil", zegt Van Veghel terwijl ze naar de vrouwen aan de rechterkant van het koor kijkt. ,,Dat gaat altijd zo hoor. Oké, opnieuw.” Weer klinkt de melodie. Dit keer gaat het wel goed. Van Veghel staat geeft haar aanwijzingen met passie terwijl ze het keyboard bespeelt.

Lees onder de foto hoe het jubileum gevierd wordt.

Volledig scherm Zangkoor Vocal Surprise bestaat 25 jaar en reperteert in de Kluis in Ommel. © Juan Vrijdag / DCI Media

Het gezelschap denkt terug aan verschillende optredens die ze de afgelopen 25 jaar gaven. Een van de leukste is ongetwijfeld de voorstelling Vrouw & Literatuur. De leden lazen verschillende boeken en bedachten welke nummers daar goed bij pasten. ,,Die hebben we allemaal verwerkt in de show”, zegt Marlies van Den Boomen.

Met het 25-jarig jubileum voor de deur en de coronapandemie net in de achteruitkijkspiegel, is het niet mogelijk om een grote productie neer te zetten. ,,Daar gaat twee jaar overheen”, zegt voorzitter Inge Welten. Maar 25 jaar samen een koor zijn moet gevierd worden. ,,We willen iets kleins maar groots doen: 25 keer optreden. Dat hoeven geen grote zalen te zijn, maar kan ook in een verpleeghuis, de kerk of voor onze partners.”

Lief en leed

Een van de pakweg twintig leden die al sinds het eerste uur lid is van Vocal Surprise is Margriet Thijs. ,,Ik kan niet zingen”, zegt ze stellig. ,,Maar ik kan wel meezingen.” En daar gaat het om bij het koor. Zoals van den Boomen het omschrijft: ,,Je hoeft ook geen solist te zijn in een koor. Het gaat bij ons ook om de ontwikkeling die je doormaakt door samen te zingen.” Ze beschouwt het koor eigenlijk ook als een vriendinnengroep. ,,We delen lief en leed met elkaar. Als er iets gedaan moet worden, staan we er. Iedereen weet precies van elkaar waar je steun kunt halen. Ook als het op zingen aankomt.”