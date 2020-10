‘Voedselbos verrijking voor omgeving Heibloem in Milheeze’

MILHEEZE - Drie dames uit Milheeze, Miranda van de Mortel (38) , Sara Meulenbroeks (26) en Nicole Malek (41), zijn druk bezig met het realiseren van een voedselbos in de nabijheid van de Heibloem in Milheeze.

,,Ik ben hier zo enthousiast over om dit van de grond te krijgen”, zegt Miranda van de Mortel. ,,In 2017 heb ik een lezing van Wouter van Eck bijgewoond over voedselbossen. Dat was zo gaaf, ik wilde dat ook gaan doen en heb hem die avond benaderd. Waarna ik bij hem een paar cursussen ben gaan volgen.” Ze wilde er meer van weten en startte vorig jaar met de opleiding herborist, kruidenleer.

De realisatie van een voedselbos in Milheeze kwam vorig jaar op haar pad, toen de klankgroep Witrijt werd opgericht vanwege de uitbreiding Bakelse Plassen. ,,Ik heb me hiervoor aangemeld en mijn plan voor een voedselbos aan de klankgroep voorgesteld; dat werd goed ontvangen.”

Topteam

Haar verhalen inspireerden Sara Meulenbroeks en Nicole Malek, die zich er ook voor wilden inzetten. Van de Mortel: ,,We zijn een topteam met alle drie andere kwaliteiten, daardoor vullen we elkaar goed aan. Heel belangrijk is dat het voedselbos ook een maatschappelijk karakter krijgt. We willen ons richten op educatie en verbinding. Die combinatie is voor ons en De Peelhorst (exploitatiemaatschappij Bakelse Plassen, red.) waar we mee''samenwerken, erg belangrijk” vertelt Meulenbroeks.

,,Je hebt veel tuinen waar niets in gebeurt. Kinderen kunnen vaak niet beleven wat natuur allemaal kan zijn, van zaadje tot oogst”, vervolgt Malek. ,,Een voedselbos is een alternatieve manier van landbouw waar we werken met vaste beplanting in een polycultuur - zelfvoorzienend - systeem. Je hoeft niet te bemesten, bewateren en gifstoffen te spuiten. De natuur regelt het zelf. Buiten dat een voedselbos voedsel oplevert, vergroot je de natuurwaarde, biodiversiteit, CO2-opslag, waterberging. De oplossing voor veel milieuvraagstukken.”

Eetbare planten

Van de Mortel: ,,Het merendeel zal bestaan uit eetbare planten. Er komen fruit- en notenbomen, bessen, bramenstruiken en kruiden. Maar ook onbekende soorten bomen, planten en kruiden.”

Waar het voedselbos precies gaat komen, is nog niet bekend. Er zijn twee mogelijke locaties in de nabijheid van de Heibloem. ,,Hopelijk kunnen we volgend jaar van start gaan”, zegt Meulenbroeks. ,,Het voedselbos zal een verrijking voor de omgeving zijn en we zorgen ervoor dat het mooi wordt onderhouden.”