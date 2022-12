Voetbalclubs Asten bezorgd over betaalbaarheid sport: ‘Bij sommige leden begint het te knijpen’

Eindhoven­se pastoor over enorme leegloop katholieke kerk: ‘Je schrikt wel van die cijfers’

EINDHOVEN - De katholieke kerk stroomt in rap tempo leeg. Meer dan de helft van de kerkbezoekers verdween in de afgelopen tien jaar, en deze trend is voelbaar in de hele regio. Hoe komt dit en is het tij nog te keren? Corona speelt wel een rol, maar er is meer aan de hand. De kerk staat aan de zijlijn. ,,We moeten de verbondenheid weer zoeken.”

