Voetbalclubs in de Peel worstelen met beveiliging na serie inbraken

PEEL - Door inbrekers geplaagde voetbalclubs in de Peel zijn veelal verzekerd tegen schade na inbraak. Toch worstelen ze met de vraag of de beveiliging beter kan en tot hoever ze moeten gaan. Is camerabewaking de oplossing? ,,Wij hebben als kleine club daar niet de financiële ruimte voor.”

Inbrekers hebben tussen 13 en 18 november voor duizenden euro's aan schade veroorzaakt bij vijf voetbalclubs in De Peel. Dieven hadden het niet voorzien op beeldschermen en computers, want die zijn blijven staan. Geld was waarschijnlijk hetgeen waarnaar gezocht is. Hoeveel er buit is gemaakt is niet duidelijk, daarover doet de politie geen uitspraken omdat dat daderinformatie is. Wel wordt via Facebook gewaarschuwd dat mogelijk meer inbraken volgen.

Buitendeuren ingetrapt

Overal is sprake van schade aan de gebouwen. De vernielingen in de kantine van SSE in Someren-Eind vormen volgens voorzitter Bart de Groot een schadepost van ‘duizenden euro's’. Hij noemt het een fors bedrag voor de vereniging. Twee buitendeuren zijn ingetrapt en de kozijnen zijn verbogen, binnen zijn diverse deuren die niet op slot waren onnodig ingetrapt en het hangslot bij de poort is doorgeknipt. De Groot vermoedt dat geld het enige doel is geweest van de inbreker. ,,Zo'n dief denkt niet helder na, want die vermoedt dat wij de hele weekopbrengst nog in de kantine laten liggen. Dat is natuurlijk niet zo.”

SSE is verzekerd tegen inbraak. Verder kun je hier weinig doen, vindt de SSE-voorman die vanochtend volgens afspraak aangifte doet bij de politie. ,,Je kunt wel camera's ophangen en dan staat zo iemand op beeld, en dan? Dan weet je nog niet om wie het gaat. Bovendien: de laatste inbraak dateert alweer van een hele tijd geleden.. Moet je daarvoor dan camera's aanschaffen? Ik wil wel van andere clubs horen hoe zij hiermee omgaan. Zodat we er wellicht nog iets van kunnen leren.”

Niet kunnen ophouden

SSE heeft in elk geval DNA van de dader. Zijn ontlasting werd voor een vernielde deur gevonden. ,,Schijnt vaker voor te komen, dat ze het door de spanning niet meer kunnen ophouden.”

De werkwijze van de inbreker bij SV Ondo in Heusden is vrijwel identiek. Ook daar zijn een deur naar de kantine en de toegangsdeur tot de kleedlokalen vernield, een exact schadebedrag is nog niet bekend. TV's en computers staan er nog steeds en van een andere buit is geen sprake. De club is volgens voorzitter Daniël van Schijndel verzekerd tegen inbraak en de kantine is beveiligd met een alarmsysteem. ,,Deze inbraak is wel reden om nog eens goed naar onze beveiliging te kijken”, zegt de voorzitter die hierover vandaag met zijn collega-bestuursleden praat. ,,Dit doet iets met je veiligheidsgevoel...Camera's ophangen? Wij hebben als kleine club niet de ruimte om zulke forse maatregelen te nemen. Je moet je ook afvragen als club of je dat wel wilt.”

Vrijwilligers in nacht sturen

Dat beaamt voorzitter Arjan Heijblom van SV Lierop, die een week geleden inbrekers op zijn sportpark kreeg. Hij is terughoudend met mededelingen over een eventuele buit en de beveiliging van de kantine. De schade bedraagt net als bij SSE enkele duizenden euro's. Met een breekijzer is geprobeerd een raam te forceren en zijn deuren geopend. De club is verzekerd. ,,Het enige wat je kunt doen is deugdelijk hang- en sluitwerk plaatsen”, zegt Heijblom. ,,Je kunt bewegingssensoren plaatsen, maar dan moet je ook de opvolging organiseren. Ga je na een melding vrijwilligers in de nachtelijke uren naar het sportpark sturen? En hoe snel is beveiliging of politie ter plaatse?”

Heijblom is bovendien geen voorstander van camerabeveiliging. Hij betwijfelt het nut ervan. ,,Ons is door de verzekering verteld dat je daar een beginnende boef mee afschrikt, maar een wat meer ervaren dief laat zich daar niet meer door afschrikken.”