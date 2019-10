Voetbalclubs Peel wapenen zich tegen criminelen

Hij is zelf nog nooit benaderd door een crimineel die zijn geld via ONDO in Asten-Heusden probeerde wit te wassen, drugs wilde verhandelen of spelers probeerde zwart uit te betalen. In het circuit van clubbestuurders hoorde voorzitter Daniel van Schijndel daarentegen geregeld zulke verhalen van Brabantse collega’s. Hij wil die problemen voorblijven en roept nu alle clubs uit de gemeenten Asten en Someren bijeen. Zij worden binnenkort bijgepraat door specialisten van de Taskforce Criminaliteitsbestrijding Brabant Zeeland.

,,Dit komt in steeds meer kleinere dorpen voor”, begint Van Schijndel. ,,Ook hier heb je leegstaande stallen die opgekocht worden door wietboeren. Die criminelen kloppen hierna aan bij clubs. Godzijdank heb ik dat nog niet meegemaakt. Collega’s van mij vertelden wel dat zij zaken achteraf beter hadden moeten uitzoeken. Wij willen hier nu als clubs samen tegen strijden, want samen sta je sterker.”

Uit onderzoek van de Taskforce bleek eerder dat het probleem bij gemiddeld één op de tien clubs speelt. De onderzoeksgroep is bezig met het formuleren van simpele tips hoe voetbalclubs met kwaadwillenden om moeten gaan. Later deze maand worden bovendien nieuwe cijfers bekendgemaakt, is de verwachting.

Verleidelijk

Vooruitlopend daarop steken de Astense en Somerense clubs de koppen bij elkaar. ,,Er zijn al clubs die bijvoorbeeld een verklaring Omtrent Gedrag aanvragen voor bestuurders en sponsoren. Wij willen nu weten wat we nog meer kunnen doen. Als je dalende ledenaantallen hebt en het gaat financieel niet goed, dan is een zak geld verleidelijk. Dat verblindt.”

Voetbalbond KNVB is blij met dit lokale initiatief zegt ambassadeur Riny van Deursen. Hij durft niet met honderd procent zekerheid te zeggen of criminelen al een ingang hebben gevonden bij clubs in de Peel. ,,Wij proberen het in elk geval te voorkomen. We willen de clubs bekend maken met dit fenomeen, hen vertellen waar ze op moeten letten. Door elkaar te helpen hoef je niet steeds zelf het wiel opnieuw uit te vinden.”