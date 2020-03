Voetballende jeugd negeert sportparkverbod NWC Asten

Vraag naar noodopvang in regio niet heel groot

16 maart EINDHOVEN/HELMOND/BEST/GELDROP/NUENEN/HEEZE/LEENDE/MIERLO/LAARBEEK - Het loopt geen storm bij de noodopvang voor kinderen met ouders die in de vitale beroepsgroepen zitten. Sommige bso's of basis- of middelbare scholen vangen geen of maar een kind op, andere een handvol. ,,Ouders kiezen toch vaak voor een alternatief", constateert Henriette Schrander van kinderdagverblijf De Grabbelton in Geldrop.