Voetbalquiz vv Gemert ook voor niet-leden

Nieuw hoofdstuk voor bieb Asten

16 februari ASTEN - Het was jarenlang ‘de huiskamer van Asten’, de bibliotheek aan de Kerkstraat. Mensen kwamen er dagelijks om onder het genot van een kopje koffie de krant te lezen, de laatste gebeurtenissen in het dorp te bespreken of om een goed boek te lenen. Het pand gaat over ruim een maand tegen de vlakte, om plaats te maken voor een nieuw gemeenschapshuis, zo komt er een einde aan 53 jaar historie.