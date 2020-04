Voetbalvelden Elsendorp en De Mortel eerder gerenoveerd

ELSENDORP-DE MORTEL - Twee velden van voetbalverenigingen VV Elsendorp en MVC in De Mortel worden nu al gerenoveerd, in plaats van volgend jaar.

De renovatie is op verzoek van beide clubs naar voren gehaald in verband met het coronavirus. Omdat de sportparken nu noodgedwongen dicht zijn, is er volop ruimte om de velden aan te pakken. Het voordeel van het schuiven voor de clubs is dat de gerenoveerde velden dan volgend jaar tot het einde van het seizoen gebruikt kunnen worden.

Ook bij VV Handel wordt vanwege het virus met de planning geschoven. Het bestuur van de Handelse voetbalvereniging heeft de gemeente gevraagd de renovatie van het hoofdveld om te ruilen met de renovatie van veld 3. Het hoofdveld zou eigenlijk volgend jaar worden aangepakt en veld 3 dit jaar. Ook hier kan het hoofdveld dankzij de ruil volgend jaar tot het eind van het seizoen worden bespeeld.

Kansen

Met de aanpassingen in de planning grijpt de gemeente nu al meteen in op een onderhoudsplan voor de sportparken in Gemert-Bakel dat vorige week door de gemeenteraad is vastgesteld. Burgemeester en wethouders vinden dat gerechtvaardigd omdat ze daarmee ’anticiperen op de kansen die de huidige situatie biedt'. Bovendien, voegen zij daar aan toe, gaat het om een relatief kleine wijziging.

Led-verlichting