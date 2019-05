Voetbalwedstrijd in Someren loopt uit de hand

video Hevige regen en waterover­last verrassen Brabanders op warme zondag, veel schade in Gemert

22:52 Hoewel het in het grootste gedeelte van de provincie een warme en zonnige zondag is, valt het water in Brabant met bakken uit de lucht. Op enkele plaatsen is sprake van wateroverlast. Het KNMI had voor zondagavond tot 22.00 uur code geel uitgegeven.