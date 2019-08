Vogelasiel Someren met handen in het haar nadat boom dwars door drie volières valt, twee buizerds spoorloos

SOMEREN - Het zagen van bomen bij Stichting Vogelasiel Someren is woensdagochtend gruwelijk fout gegaan. Een boom viel de verkeerde kant op en ging dwars door drie volières heen. De schade is fors en twee buizerds zijn spoorloos. Maar het had nog erger kunnen zijn, weten ze bij het asiel.

,,Volgens mij gebeurde het rond 09.30 uur. We zaten binnen en ineens hoorden we een forse knal", vertelt Pepie Smits van Stichting Vogelasiel Someren. ,,Eenmaal buiten zagen we dat een boom op de volières gevallen was.” De boom viel op ruimtes waar buizerds, eenden en duiven zaten. ,,Van de dertig duiven zijn er maar twee overleden. Dat is een wonder", zegt Smits. ,,Alle eenden hebben we kunnen redden, dat waren er een stuk of twintig.”

Volledig scherm De schade is fors. © Facebook Stichting Vogelasiel Someren

Buizerds

De zorgen van Smits en de andere mensen bij het vogelasiel zijn er met name om twee buizerds. In totaal zaten er vier buizerds bij elkaar, maar twee zijn er nog niet gevonden. ,,En die twee buizerds waren nog niet klaar om de natuur in te gaan, daarom zitten ze ook bij ons. Een van de twee kon wel vliegen, maar die andere nog niet. Die zal hier ergens in de buurt rondhuppelen.”

Kosten

Smits kan niet inschatten hoeveel het gaat kosten om alles weer te repareren. ,,De exacte schade moeten we nog op gaan maken. Het betalen zal verzekeringswerk worden, maar je weet nooit of alles wordt vergoed. Gelukkig hebben al veel mensen gezegd dat ze willen helpen.” Het is in ieder geval een flinke streep door de rekening. ,,En dan moet je je bedenken dat die bomen gezaagd werden, juist omdat we uit willen breiden", vertelt een balende Smits.

Volledig scherm © Facebook Stichting Vogelasiel Someren