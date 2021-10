Volgend jaar geen verhoging ozb van 3 procent voor inwoners Laarbeek

Quote Net als andere gemeenten heeft Laarbeek in de september circulaire een positieve bijstel­ling ontvangen, waardoor weer meer mogelijk is. Tonny Meulensteen, wethouder Laarbeek Deze wordt momenteel ingeschat op 1,5 procent, laat wethouder Tonny Meulensteen (CDA, financiën) weten. ,,Die andere 1,5 procent hebben we niet nodig om de begroting rond te krijgen.”

Enkele maanden geleden bij de behandeling van de kadernota, waar de plannen voor het komend jaar zijn uitgestippeld, was nog sprake van jaarlijks 3 procent stijging van ozb-tarief tot en met 2024. Pas daarna zouden inwoners minder extra hoeven te betalen. Eerder loslaten van de verhoging vond de gemeenteraad niet verantwoord.

Behalve Partij Nieuw Laarbeek (PNL), die toen al voorstander was van 0 procent ozb-verhoging in 2022 en verder. ,,Zie het als compensatie voor de exorbitante verhoging van twee jaar geleden", zei fractievoorzitter Ronnie Tijssen indertijd. Toen ging de ozb plotseling met 28 procent omhoog, omdat anders de gaten niet te dichten waren.

Vertrouwen in de toekomst

Quote Het grootste probleem dat we hebben is dat we de mensen die hulp nodig hebben niet altijd kunnen bereiken. We zetten ervarings­des­kun­di­gen in om ons daarbij te ondersteu­nen Monika Slaets, wethouder Laarbeek Het college heeft er nu volledig vertrouwen in dat minder extra inkomsten uit belastingen echt kunnen. Meulensteen: ,,Net als andere gemeenten heeft Laarbeek in de septembercirculaire een positieve bijstelling ontvangen, waardoor weer meer mogelijk is. Dat is overigens geen cadeautje, het gaat om vergoeding van uitgaven die we al hebben gedaan.” Zoals dus compensatie voor de coronacrisis en de steeds stijgende kosten in met name de jeugdzorg.

In het geval van Laarbeek pakten de kosten in de jeugdzorg over 2020 overigens gunstig uit en hield ze ruim 9 ton over, maar dat had geen negatief effect op de rijksuitkering. De gemeente hield ook op andere vlakken nog eens een dikke 900.000 over.

Het extra budget komt onder meer ten goede aan de mensen die het in Laarbeek het hardst te halen hebben, zegt wethouder Monika Slaets (Algemeen Belang Laarbeek, minimabeleid). Een budget van 20.000 euro komt vrij om armoede, schulden en minimabeleid een impuls te geven. ,,Het grootste probleem dat we hebben is dat we de mensen die hulp nodig hebben niet altijd kunnen bereiken. We zetten ervaringsdeskundigen in om ons daarbij te ondersteunen.”

Meer vechtscheidingen in Laarbeek

Ook komen meer gedragsdeskundigen en gezins- en jongerencoaches in dienst om hulp te bieden aan kinderen die het slachtoffer zijn van een vechtscheiding. ,,We zien die steeds meer in Laarbeek", constateert wethouder Joan Briels (De Werkgroep, jeugdzorg).

Verder zet Laarbeek in op de bouw van nieuwe woningen, verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen en meer groenonderhoud. Slaets: ,,De ene zomer hebben we te maken met verdroogde sprietjes gras, nu is het een hele natte zomer. Met die extremen moeten we rekening houden en dat is lastig. Ook krijgen we te maken met areaaluitbreiding, doordat meer woningen gebouwd worden.”