Volgende week nieuw advies over preventief ruimen alle nertsen in Nederland

Brabants nieuws van donderdag Nieuwsover­zicht | Jorritsma wil alle nertsen in Zuid­oost-Bra­bant ruimen - Windmolens en zonnecel­len pompen stroomnet te vol

9 juli Nadat de ene na de andere nertsenfokkerij in Zuidoost-Brabant besmet blijkt met het coronavirus, is het voor de Eindhovense burgemeester Jorritsma genoeg. Als voorzitter van de Veiligheidregio vraagt hij de minister om alle nertsen in het gebied te ruimen. Verder werd vandaag bekend dat de vele windmolens en zonneparken voor zoveel stroom zorgen, dat het net het bijna niet meer aan kan. Dat en meer in het Brabantse nieuwsoverzicht van deze donderdag.