Volgens Stein uit Aarle-Rixtel kan iedereen zingen, maar elke zanger heeft wel een coach nodig

AARLE-RIXTEL/LIESHOUT – Zijn grootste passie is zingen. En dat wil hij aan iedereen doorgeven. Daarom is Stein van de Ven uit Aarle-Rixtel zijn eigen ‘SteinMusic Vocal Academy’ gestart, in Lieshout.

De 25-jarige Van de Ven is beroepsmuzikant, studio-engineer en kortgeleden afgestudeerd als zangpedagoog. Jarenlang kreeg hij zelf zangles. Toen hij tijdens zijn opleiding zo werd bevangen door het lesgeven, besloot hij dat hij ‘zangdocent’ ook aan het rijtje wilde toevoegen: ,,Ik kom uit een echte onderwijsfamilie. Het is een prachtig vak en zit er bij mij ook echt in. Dat heb ik wel gemerkt. Daarom heb ik besloten om de ‘SteinMusic Vocal Academy’ op te starten in een kleine zangstudio in Lieshout. Hier probeer ik mensen het beste te laten halen uit hun stem. Elke zanger heeft immers een coach nodig.’’

Nachtmerrie van elke zanger

Volgen de Aarlenaar is een zangcoach in tijden als deze helemaal belangrijk voor beroepsmuzikanten: ,,Veel professionals hebben al anderhalf jaar niet opgetreden. Dat kan problemen veroorzaken. Eigenlijk kan je zingen wel vergelijken met topsport. Je moet altijd blijven trainen. Dat geldt hetzelfde voor je stembanden. Die moet je onderhouden. Als je dat niet doet, kunnen je spieren verzwakken. En dan kan je stemproblemen krijgen. Dat is natuurlijk de nachtmerrie van elke zanger. Daarom ben ik er om ze te blijven coachen, ook in tijden dat ze niet kunnen optreden.’’

Quote Mensen praten zichzelf aan dat ze niet kunnen zingen Stein van de Ven

Maar niet alleen als professional kan je bij Van de Vens Academy terecht. Ook mensen die denken dat ze niet kunnen zingen, of het graag willen leren, zijn welkom bij hem: ,,Iedereen kan zingen. Althans, zo’n 96 procent van de mensen. Die andere 4 procent is toondoof. Sommigen hebben er meer talent voor. Denk maar aan grote artiesten als Whitney Houston. Maar iedereen moet zuiver een liedje kunnen zingen, of in ieder geval toon kunnen houden. Mensen praten zichzelf aan dat ze niet kunnen zingen. Het gaat ook deels om het durven. Daar wil ik hen graag bij helpen.’’

Waarom hij dat zo graag wil? ,,Het is mijn passie voor het vak, voor de muziek. Dat wil ik aan andere mensen doorgeven. Ik vind het belangrijk dat je plezier kan halen uit het zingen.’’

Bekende naam in Nederlandse circuit

Toekomstdromen heeft hij genoeg, zowel voor zichzelf als voor de Academy: ,,Voor nu wil ik de Academy groter maken. En ik hoop mijn eigen muzikale carrière ook te vergroten en een bekende naam te worden in het Nederlandse circuit. Het liefst wil ik de Nederlandse theaters veroveren. Ik zing van alles. Zolang het maar recht uit het hart komt. Dat hoop ik ook aan iedereen mee te geven.’’