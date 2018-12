Volksfeest bij vierde editie Dorpsquiz Someren

Gewapend met zes laptops, drie tablets en een WhatsApp-groep waarin de meest lastige vragen gedeeld werden met ‘hulpjes’ zat het team ‘Tokkies on Tour’ rond zes uur klaar. Toen de quizboeken arriveerden nam het stressniveau snel toe. De vragen waren onderverdeeld in verschillende categorieën en waren pittig: ,,Dat meen je niet, hoe krijgen ze het verzonnen,” gromt Bart van der Voort als hij een opdracht gaat maken. Niet alle antwoorden zijn terug te vinden op het internet, ondanks de barre weersomstandigheden zijn veel mensen ook door Someren aan het lopen op zoek naar die ene foto of het tellen van het aantal ramen bij een bedrijfspand. Belangrijk is dat de communicatie goed is en dat is bij ‘Tokkies on Tour’ wel het geval, zodra er een antwoord gevonden wordt is er een persoon die dat noteert op het antwoordvel. Toch is het nog even schrikken, van ieder team moeten twee mensen om half acht naar een geheime locatie om een opdracht te doen. Wie te laat komt heeft pech. De ‘Tokkies’ hebben alle geluk, in de laatste seconde komen ze binnen om een halfuur later weer terug te keren in het epicentrum waar iedereen druk bezig is om de laatste antwoorden te zoeken.