Volkstuinen-kwestie Gemert op bordje gemeenteraad

GEMERT - Volkstuinvereniging Doonheide in Gemert heeft een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. De vereniging vindt dat ze in de kwestie rond de toekomst van het volkstuinencomplex op Doonheide de dupe is van 'onbehoorlijk bestuur'.

In een noodkreet aan de gemeenteraad doet de vereniging nu een dringend beroep op de politiek om duidelijkheid te scheppen over het volkstuintjescomplex, dat op grond van het Sint Jorisgilde ligt. Het bestuur van Doonheide vindt dat burgemeester en wethouders er ten onrechte van uitgaan dat een eerder door de gemeente gedane toezegging niet meer van toepassing is.

Die belofte gaat over een eventuele verplaatsing van de volkstuintjes, welke nu concreet aan de orde is. Gemert-Bakel heeft tien jaar geleden schriftelijk beloofd dat als er in de toekomst geen overeenstemming wordt bereikt met het gilde, de gemeente voor een vervangend perceel van circa een hectare zorgt. Volgens het gemeentebestuur geldt die toezegging niet meer omdat de vereniging moet wijken voor een bouwplan van een private partij, in dit geval Keizersberg Vastgoed.

Bouwgrond

Wethouder Anke van Extel (CDA) zei onlangs al dat de eerder gedane toezegging is gedaan met in het achterhoofd een scenario waarbij de gemeente en dus niet een private partij bouwgrond zou gaan uitgeven. Nu dat niet het geval is, voelt Gemert-Bakel zich niet aan de oude afspraak gehouden.

'Het niet gestand doen van de toezeggingen beschouwen wij als een kwestie van onbehoorlijk bestuur van de gemeente en daarmee ondermijning van de rechtszekerheid van onze vereniging', schrijft Doonheide-voorzitter Tom van Woerden in een brief aan de gemeenteraad.

Het bestuur is ook teleurgesteld in diezelfde raad, omdat naar aanleiding van een eerdere informatiebrief vanuit de volkstuinclub 'slechts één gemeenteraadslid' een vraag stelde aan de wethouder. De vereniging hoopte dat meerdere fracties de kwestie zouden aankaarten. Volgens het bestuur is het aan de raad om 'toe te zien op behoorlijk bestuur' door burgemeester en wethouders en hen 'bij het in gebreke blijven' daar op aan te spreken.

Woonwijk

De volkstuintjes op de hoek van de Boekelseweg en Doonheide moeten weg omdat Keizersberg Vastgoed daar een compleet nieuwe woonwijk gaat bouwen. De ontwikkelaar kwam tot een deal met het gilde als grondeigenaar. In ruil voor de bouwlocatie kan de 'Rooi Skut' terecht op een nabijgelegen stuk grond aan de andere kant van de Boekelseweg.