Volop Lieropse inbreng in korte film over dansmariekes op prestigieus Nederlands Film Festival in Utrecht

LIEROP - Ze speelde al hoofdrollen in een videoclip van Marco Borsato en het introductiefilmpje van de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Voormalig Lieroppenaar Sanne Maas zette deze week een nieuwe stap in haar carrière.

Haar eerste korte film ‘Ik wil graag bedanken’ ging in première op het Nederlands Film Festival in Utrecht. Maas en haar vriend Jonathan Smit hebben een tragikomische film gemaakt over een dansmarieke dat de dertig gepasseerd is, maar nog steeds meedoet met diverse danstoernooien. Ze wil niets liever dan winnen, zodat ze eindelijk die bedankspeech kan geven.

Quote Ik ben gefasci­neerd door overwin­nings­spee­ches en dan met name door personen die hem wel hebben geschreven maar niet konden uitspreken” Sanne Maas, Hoofdrolspeler korte film ‘Ik wil graag bedanken’

,,Ik ben gefascineerd door overwinningsspeeches en dan met name door personen die hem wel hebben geschreven maar niet konden uitspreken”, vertelt Maas over de inspiratie voor de film die ze in één dag opnam. ,,Ook ben ik gefascineerd door dansmariekes. Ik zag ze vroeger al tijdens danstoernooien...”

Lierops inbreng

De Lieropse inbreng in deze film die twaalf minuten duurt is groot. De ingesproken stem van de presentator is van Erik Hesius. Maria van Gastel was vroeger zelf dansmarieke en leerde Maas de choreografie. De voormalig Lieropse speelt zelf de hoofdrol in de film waar zij tevens het scenario voor schreef.

De tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De poster van de film 'Ik wil graag bedanken' © Slaponline

Ans Verbeek heeft een dansmariekepak nagemaakt. Tevens is er nog een kleine rol voor vader Peter Maas, hij leverde de privébeelden van een jonge Maas in danspak. Die beelden zijn verwerkt in een introductiefilm van ‘Ik wil graag bedanken’.

Heel prestigieus festival

De film ging maandagavond in première en was gisteravond nogmaals in Utrecht te zien. Het festival wordt zaterdag afgesloten. ,,Het is een heel prestigieus festival. Ik vind het een eer om daar te mogen staan, heel leuk”, aldus Maas.

De komende tijd is de korte film nog te streamen via de website van het Nederlands Film Festival. Dat kost 99 cent. Smaakt deze eerste film van haar hand nu naar meer? Komt er op termijn wellicht een langere speelfilm? Een concreet antwoord daarop kan Maas nog niet geven. ,,Wie weet wat zich de komende tijd allemaal aandient.”