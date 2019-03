Volop muzikaliteit en kleur in Handel

HANDEL – Er waaide een frisse wind in Handel, maar niemand hoefde het koud te hebben dankzij alle dans en muziek tijdens de optocht. Twee groepen dansten als Afrikaanse Masaistammen in kleurrijke outfits door de straten. Zonder hen ‘zou het ma(r)sai zèn’.

En wie het echt koud had, kon altijd nog een bloedtransfusie ondergaan om op een rondrijdend bed voorzien te worden van 100% carnavalsbloed. Er was aandacht voor het 800-jarig bestaan van Handel in 2020; de eerste grote groep kwam verkleed als klokken met vleugels voorbij: ‘Wa vliegt d’n tijd, Handel 800 is bijna un feit’.

De muzikaliteit van prins Gijs was voor veel groepen een inspiratie. Hij werd als trompettist flink gemist bij de Hofkapel maar verschillende groepen maakten dat gemis goed, zoals een kleurrijke groep met ‘un Berg Toeters’. Er werd hoog van de toren geblazen door een harmonie en getrommeld door een groep in rood-witte pakken, want de prins speelt ook in percussieband Sambanda.