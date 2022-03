Vondst tien dode buizerds in Deurne is nog een raadsel: 'Dit duidt op menselijk handelen’

Analyse Kiezer heeft niemand beloond of bestraft in Asten, maar dat betekent niet dat er niets verandert

ASTEN - De Astense kiezer vond het blijkbaar niet nodig iemand te belonen of te bestraffen voor de afgelopen vier jaar: de zetelverdeling in de gemeenteraad blijft precies zoals die was. Maar dat betekent niet dat er niets verandert.

17 maart