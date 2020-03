Voor Asten geen verlicht zebrapad

Algemeen Belang diende dinsdag in de raad een voorstel in voor een veiligere oversteek op zebrapaden in Asten en een verlicht zebrapad op de Logtenstraat. Want, zei raadslid Frank van de Kerkhof, ,,het is op meerdere plekken levensgevaarlijk om over te steken op zebrapaden.” Op vakantie in Italië had hij gezien dat het anders kan, met aanstraalverlichting. ,,Dit moeten we ook in Asten krijgen, de Logtestraat is een ideale plek om als pilot te dienen.”