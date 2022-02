Voor de boosterprik naar de kerk of het theater, het kan de komende weken in de regio

SOMEREN - Voor mensen die eerder geen boosterprik konden halen heeft de GGD Brabant Zuidoost sinds deze week enkele ludieke pop-uplocaties geopend. Zo is het mogelijk om de prik te krijgen in een theater of zelfs in een kerk.

Enkele weken geleden stapten medewerkers van de GGD bij De Ruchte in Someren naar binnen, om te vragen of het mogelijk was om de komende drie donderdagochtenden een pop-up priklocatie te openen in de theaterzaal. ,,Voor ons ideaal, de zaal staat overdag toch vaak leeg. Zo is er wat leven in de brouwerij” stelt Rick Verhees.

De medewerker van De Ruchte is normaal druk bezig om artiesten vast te leggen voor het theaterseizoen, maar op deze donderdag heeft hij het vooral druk met mensen de weg te wijzen. Hij hoopt dat ‘zijn theater’ er op lange termijn profijt van heeft. ,,Het zijn veel onbekenden die hier nu binnenstappen. Het zou mooi zijn als ze geïnteresseerd raken en een kaartje voor een show kopen”, zegt hij met een knipoog.

Lekker druk

Het valt sowieso op dat het best druk is bij deze locatie, en vooral veel mensen van buitenaf weten de weg naar Someren te vinden. Zo ook het echtpaar Van der Ven uit Ospel. Op het moment dat de envelop met de uitnodiging voor de boosterprik op de deurmat plofte, waren ze geveld door de ziekte. Nu ze drie maanden verder zijn kunnen ze niet wachten tot de prik in hun bovenarm zit. ,,We zochten naar de dichtstbijzijnde locatie. Het was Someren of Roermond, dan is de keuze zo gemaakt”, klinkt het.

Optreden

,,Dit is eigenlijk de perfecte locatie, lekker ruim”, zegt Verhees. Hij ziet in de toekomst mogelijkheden, mocht er nogmaals massaal een boosterprik moeten worden gezet. ,,De mensen moeten een kwartier wachten en zitten dan voor het podium. Wellicht is het een leuk idee dat wij ervoor zorgen dat er een verrassingsoptreden is om de tijd te doden.”

Prikken in de kerk

Ook in de Heilige Maria Presentatiekerk in Asten kan men de komende drie donderdagmiddagen terecht voor een boosterprik. ,,Ik vind het wel een mooie locatie” zegt Theo Aerts uit Liessel terwijl hij zit te wachten. Kort nadat hij zijn eerste afspraak maakte, raakte hij besmet met corona. ,,Ik heb er niet veel last van gehad, maar je schrikt toch even als zo’n zelftest aangeeft dat je positief bent.” Tijdens het wachten kijkt hij zijn ogen uit: ,,Je hoeft je hier niet te vervelen tijdens het wachten, er is genoeg te bekijken.”

Naast de locaties in Someren en Asten zijn er in de regio meerdere pop-uplocaties geopend. Zo kan men zich op woensdagen laten prikken in centrum Hofdael in Geldrop en in het Mierlose filmtheater ’t Patronaat.