Voor gouden paar Van Luytelaar uit Asten is tijd voorbijgevlogen: ‘Voelt helemaal niet als vijftig jaar’

Nieuw cultuur­huis in Gemert wordt duur (28 miljoen) of peperduur: 38 miljoen euro

GEMERT-BAKEL - Een nieuwe Cultuurhuis bouwen in Gemert is een grote wens van de politiek, maar gaat een flinke zak geld kosten. Aan de duurste variant hangt 't prijskaartje van 38,7 miljoen euro ofwel zo'n 1290 euro per inwoner.

29 juni