Voor het eerst in 39 jaar geen Henk Wijngaard in Someren, maar grootse jubileumshow in de maak

SOMEREN - ‘Met de vlam in de pijp’, ‘Hé Suzie’ en ‘Sneeuwwitte Bruidsjurk’: al sinds begin jaren 80 zingt Henk Wijngaard jaarlijks zijn hits vanachter de bar van Ut Roadhoiske in Someren, tegenwoordig Café D'n Egelantier. Maar ook door die traditie trekt corona een streep. De fans hebben wel iets om naar uit te kijken: voor 2021 is er een grootse jubileumshow in de maak.

„Het is één groot jubileumgebeuren”, zegt Henk Wijngaard er zelf over. Hij heeft nogal wat te vieren in 2021. Dan wordt de zanger 75 jaar, is hij 55 jaar getrouwd met Trijn en is het 45 jaar geleden dat zijn eerste singletje (met als B-kant ‘In m'n cabine’) uitkwam bij Telstar, de platenmaatschappij van Johnny Hoes. „En ik ben dan 50 jaar beroepsmuzikant, want ik was toen al enkele jaren bezig met liedjes schrijven. Ik zat in een bandje, The Crackers.”

Waar en wanneer die jubileumshow in Someren precies gaat plaatsvinden, is nog niet bekend. Peter van Vlokhoven, de drijvende kracht achter Vriendenkring Henk Wijngaard, is ermee bezig. In de jaren 90 vulde Wijngaard naast zijn optredens in Ut Roadhoiske ook menigmaal Hotel Centraal in Someren met een middagshow met live band, waarbij ook collega-muzikanten kwamen opdraven.

Zijn beroemde nichtje Shania Twain

Aan Vader Abraham of Corry Konings als gasten gaat Wijngaard zich niet meer bezondigen. „De gasten moeten wel bij mijn publiek passen. Dick van Altena zie ik graag op het podium.” De countryzanger uit Oosterhout schreef voor Wijngaard hits als ‘Hé Suzie’. „En Shania Twain zou leuk zijn”, zegt Wijngaard er gekscherend achteraan. De natuurlijke vader van de Amerikaanse countryzangeres zou Wijngaards halfbroer zijn, al heeft hij daar nooit hard bewijs voor op tafel kunnen krijgen. Wijngaard heeft een aantal keren geprobeerd contact met zijn beroemde nichtje te leggen maar zonder succes.

Maar het eerst in 39 jaar staat Wijngaard niet in Someren achter de bar zijn hits te vertolken voor de toegestroomde fans. Nu corona zijn agenda nagenoeg heeft leeg geveegd, vult de zanger zijn dagen ‘achter de beeldbuis’. „En ik maak wat reclame voor een cateringbedrijf of ik ga een dag vissen. Het houdt je bezig.” Toch nog een lichtpuntje: dinsdag is hij door de bedrijfsarts goedgekeurd voor verlenging van zijn groot rijbewijs. „Nu is het verder aan het CBR.” Niet dat Wijngaard nog ooit achter het stuur zit als vrachtwagenchauffeur, behalve voor promotionele activiteiten en reclameritjes. „Het is handig om te hebben als ik voor een videoclip de weg op moet.”