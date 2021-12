Voor ongeveer 6 ton kun je eigenaar worden van seksclub Het Witte Paard: ‘Ik wil nog met mijn vrouw gaan genieten in Spanje’

Longver­pleeg­kun­di­ge Bilal heeft nu al zoveel gezien dat hij ‘er niet eens meer bij stilstaat’

HELMOND - Normaal werkt hij als longverpleegkundige veel met patiënten met een klaplong of COPD, maar sinds de uitbraak van het coronavirus is het voor Bilal Sabiri dag in dag uit corona. ,,Sommige praktijkgevallen grijpen je aan, andere kun je sneller loslaten.”

13 december