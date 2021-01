Voor uitvaartverzorgster Franca van de Kerkhof is niks te gek. ‘Mensen hoeven nooit te denken: als ik dát had geweten...’

Zonnepark Lierop voorziet 1000 huishou­dens van stroom

27 januari LIEROP - Het glas is geheven, het hekwerk is al in aanbouw en de beveiligingscamera's zijn geïnstalleerd. Binnen nu en drie weken starten de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en Nederland Opgewekt met de aanleg van 11.440 zonnepanelen aan de Lungendonk in Lierop. Het zonnepark gaat vanaf mei groene stroom leveren aan duizend huishoudens.