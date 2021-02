Voorleeskampioenen Maud en Maud

Bavaria herver­deelt meer restwater dan vorig jaar

23 februari LIESHOUT - In 2020 heeft de Bavaria brouwerij in Lieshout ruim 700.000 kubieke meter gezuiverd restwater teruggebracht in de bodem. Dat is een stijging van 75 procent ten opzichte van 2019, meldt moederbedrijf Swinkels Family Brewers.