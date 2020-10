Voorlezen en lekker bakken met ‘Maartje Taartje’

Kleine verhaaltjes heeft Loes van de Laar jarenlang geschreven. De 35-jarige Aarlese was toe aan een doorlopend verhaal met rode draad. ,,Ik wilde niet per se een kinderboek schrijven, dat was een willekeurige keuze.”

Quote Aan het eind van elk hoofdstuk staan de recepten, zodat je het thuis ook kan maken Loes van de Laar, Kinderboekschrijfster

Middenin de coronacrisis trok ze de stoute schoenen aan en stuurde het script ‘Maartje Taartje’ naar een uitgever en kreeg vrij snel een positieve reactie terug. Voor de illustraties koos ze bewust de 44-jarige Helmondse Annemarie Hagelaar. ,,Vier jaar geleden richtte ik een stichting op die de omgeving van mensen met vruchtbaarheidsproblemen informeert", vertelt Van de Laar. ,,Hiervoor wilde ik kaartjes laten maken. Annemarie heeft die ontworpen en later ook de geboortekaartjes voor mijn dochters. Ik vind haar schilderstijl geweldig. Happy, kleurrijk. Precies wat bij een kinderboek hoort.‘’

Gezamenlijk

Hagelaar, die het illustreren combineert met haar werk als intern begeleider op een basisschool, had naar eigen zeggen ‘nog nooit illustraties voor een boek gemaakt’. ,,Ik voelde me dus ook heel vereerd. We hebben een avondje samen gezeten om goed te kijken hoe het boek in elkaar kwam te zitten. Hierdoor werd het echt ons gezamenlijke project. Superleuk om te doen.''

'Maartje Taartje' is volgens Van de Laar een combinatie tussen voorlees- en bakboek voor kinderen tussen de vijf en negen jaar: ,,De hoofdpersoon wordt 's ochtends wakker en wil gaan bakken, maar is al haar recepten kwijt. Daarom gaat ze op een zoektocht. Hierin komt ze allerlei karakters tegen die zij moet helpen en die haar later ook helpen met het vinden van haar recepten. Aan het eind van elk hoofdstuk staan de recepten, zodat je het thuis ook kan maken. In totaal staan er tien recepten in, waaronder een milkshake, regenboogtaart, appelbol en soesjestaart.''

Snel bubbels

Zaterdag vond de lancering plaats in Snoeperij Jantje. Rekening houdend met de coronamaatregelen werd dit een walk-through feestje: buiten kon je een koffietje pakken, binnen het boek. Van de Laar: ,,Snel een glaasje bubbels en dan moet je weer gaan. Jammer natuurlijk, maar te begrijpen. Het is hoe dan ook een feestelijk moment. En wellicht komt er, als het boek goed ontvangen wordt, wel een vervolg. Dan halen we het gewoon in.‘’

‘Maartje Taartje' is vanaf nu onder meer te koop op de website www.boekscout.nl, bij Snoeperij Jantje en Ecoplaza te Helmond.