Voorlopig geen verruiming sluitingstijd horeca Asten

Necrologie Frans van der Loo: Creatieve­ling die durfde te ondernemen

7:15 ASTEN - Ondernemer Frans van der Loo was een creatieveling die altijd bezig was met het uitwerken van nieuwe ideeën. De Astense visionair was zijn tijd vaak vooruit. Van der Loo bedacht onder meer de Primeurcard, een pasje met chip waarmee je in lokale winkels kon betalen. Ook werkte hij mee aan de ontwikkeling van zelfscankassa’s, want hij vond dat klanten in de rij bij de kassa te lang moesten wachten. De grondlegger van winkelcentrum Midas overleed deze week op 82-jarige leeftijd. Zijn afscheidsdienst vindt zaterdag plaats in de Heilige Maria Presentatiekerk in Asten.