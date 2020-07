Voorlopig geen vervroegd verbod nertsenhouderijen

De Nederlandse regering stelt voorlopig geen vervoegd verbod in op het fokken van nertsen. De nertsenhouders moeten zeker nog een aantal maanden wachten voordat er een knoop wordt doorgehakt. De Tweede Kamer had met klem gevraagd om een versneld verbod vanwege het coronavirus. In deze regio zijn 17 bedrijven besmet geraakt; 15 ervan zijn geruimd.

Nertsen blijken het virus ook te kunnen overdragen op mensen. Om die reden wil de Tweede Kamer dat nog dit jaar een einde komt aan de nertsenhouderij in Nederland. Minister Carola Schouten (Landbouw) zou daarvoor met een verbeterde stoppersregeling moeten komen.

De ministers De Jonge en Schouten melden nu dat een vervroegd verbod voorlopig niet aan de orde is. Ze willen tegen het eind van het jaar, voordat de paartijd van nertsen begint, besluiten of een verbod ‘op dat moment nodig is om de verspreiding van het virus te voorkomen, met het oog op risico’s voor de volks- of diergezondheid’, zo laten zij weten.

Voorstel voor stoppersregeling komt in augustus

De regering is van plan om in augustus met een voorstel voor een stoppersregeling te komen. Volgens Schouten lukt het niet om nog vóór het zomerreces een ‘fatsoenlijke’ regeling op te stellen, waarmee nertsenfokkers eerder dan in 2024 vrijwillig een punt achter hun activiteiten kunnen zetten. Vanaf eind 2023 mogen er in ons land geen nertsen meer worden gehouden.

,,Ondernemers van deze bedrijfstak nu langer in onzekerheid laten is zeker niet chique”, laat Mario Berkers van ZLTO Deurne naar aanleiding van het nieuws weten. ,,Maar een goede en fatsoenlijke regeling is toch wel het minste.”

Zeventien locaties met corona

Deze regio kent relatief gezien meer nertsenhouderijen dan in andere delen van het land. De meeste liggen in Gemert-Bakel, maar Deurne telt er ook een aantal. In de voorbije weken is op zeventien locaties het coronavirus uitgebroken. Vijftien ervan zijn geruimd, waarbij vele honderdduizenden dieren zijn gedood. Het overgrote deel van de getroffen bedrijven ligt in de omgeving van de Peel.

De besmette bedrijven worden geruimd omdat er een gevaar dreigt voor de volksgezondheid. Nertsen zijn zeer gevoelig voor het coronavirus, dat daardoor lang in de stallen kan blijven rondwaren. In zeker twee gevallen is gebleken dat het virus kan overgaan van dier op mens.