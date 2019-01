Voorlopig geen zonnepanelen op locatie bandenbrand

Rel over schrappen afvalkalen­der Someren

11:32 SOMEREN - ‘Schandalig’, ‘wat zijn we diep gezonken in de Somerense politiek’ en ‘de integriteitsgrens komt in beeld’. Jules Klessens (VVD) was woensdagavond na dik vier uur debatteren over allerlei onderwerpen ineens woest op wethouder Guido Schoolmeesters. Hij gebruikte daarbij grote woorden. Bron van ergernis was het afschaffen van de papieren afvalkalender, het invoeren van een alternatieve versie door de Gemeenschapslijst en een bericht daarover op Facebook.