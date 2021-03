Voorlopig laatste hoofdstuk in soap rond Torenakkerweg in Aarle-Rixtel

Aanleiding voor het - voorlopig dan toch - laatste hoofdstuk in de soap rond het kleinschalige bedrijventerrein is het aantal zienswijzen dat bij de gemeente is binnengekomen. Meerdere omwonenden kunnen zich niet vinden in het voornemen om een tijdelijk parkeerverbod in een deel van de straat in te stellen.

Het was de oplossing waarmee de gemeente was gekomen om de onderlinge problemen in het wijkje, waar zowel woningen als bedrijven zijn gevestigd, aan te pakken. Drie parkeervakken zouden worden geofferd zodat vrachtwagens voortaan probleemloos het terrein van Jeurgens op en af konden rijden. Fietsenmaker Henk Mertens zou elders kunnen parkeren. Zo zouden ze elkaar niet meer in de weg hoeven te zitten.

Partijen waren het ‘dik met elkaar eens’

Volgens burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek waren beide partijen het ‘dik over het voorstel eens’, een lezing die door fietsenmaker Henk Mertens overigens in twijfel werd getrokken. Andere omwonenden zeggen ook niet betrokken te zijn bij het besluit.

Mertens was een van de indieners van een zienswijze, maar stond niet alleen. Ook meerdere buren tekenden protest aan, omdat ze vinden dat de ingetekende vakken een te groot deel van de straat in beslag nemen. Ze voorzien ook dat het parkeerprobleem zich verlegt naar andere straten.

In een openbare commissievergadering van een paar weken geleden liet Van der Meijden vervolgens weten dat de gemeente Laarbeek de handen terugtrekt in de bemiddeling tussen de kiftende partijen. Of ook het voorstel voor het parkeerverbod zou sneuvelen, liet hij nog in het midden. Hoewel de kansen dat de maatregel het zou halen wel bijzonder klein werden.

Nu is het wachten totdat een van de buren verhuist. Op termijn zal dat Jeurgens zijn. Die heeft al een fabriek op bedrijventerrein Bemmer IV in Beek en Donk en de verwachting is dat over een tijdje de hele productielijn daar naar toe zal gaan.