Voorlopig niet fietsen over het water in Helenaveen

Het fietspad over een vlonder in de Helenavaart is (op dit moment) van de baan. De Raad van State had om een nadere onderbouwing gevraagd en gaf de gemeente Deurne daarvoor een half jaar de tijd. De initiatiefnemer, de Integrale Gebiedscommissie Peelvenen, moest die onderbouwing leveren. Maar dat was in coronatijd niet te doen, zegt voorzitter Gerard Daandels, tevens oud-burgemeester van Deurne. ,,We gaan nu kijken naar alternatieven voor het fietspad."